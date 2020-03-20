В Нижневартовске мужчина в ссоре убил знакомую

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Правоохранители Нижневартовска 17 марта в одном из домов по улице Дзержинского обнаружили труп.
Как сообщает muksun.fm, вероятно, в квартире 38-летнего местного жителя произошел конфликт с его подругой. В результате он нанес ей несколько ударов, из-за которых женщина погибла.
Преступника арестовали. Проводится проверка.
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