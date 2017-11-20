В Башкирии разгорелся конфликт из-за угрозы вырубки леса в городской зоне

Общественники Нефтекамска выступили в защиту леса в городской зоне. Местный предприниматель Руслан Киекбаев взял участок в долгосрочную аренду. Люди уверены, что за этим последует вырубка зеленых насаждений, однако сам Киекбаев утверждает, что арендовал землю совсем в других целях.

Участок с лесом площадью 1,6 га предприниматель взял в аренду на 49 лет в сентябре прошлого года. С тех пор здесь никаких работ проведено не было, но в социальных сетях начала распространяться информация о том, что деревья планируется вырубить. В специально созданной группе для защиты леса сообщалось, что под вырубку попадут все зеленые насаждения от жилого квартала № 10 в западной части города до пересечения улиц Ленина и Дзержинской, до железной дороги. Здесь же находится местная "тропа здоровья" (условное название заасфальтированной дорожки, по которой люди совершают пробежки - прим.ред.)

- Тропа здоровья взята - лес Нефтекамска взят! - говорится в сообщении группы в защиту леса. - Нефтекамский лес взяли в аренду на 49 лет.

Однако сам предприниматель утверждает, что информация о вырубке леса недостоверная, и люди волнуются напрасно: он арендовал участок совсем для других целей.