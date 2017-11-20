В Башкирии разгорелся конфликт из-за угрозы вырубки леса в городской зоне
Участок с лесом площадью 1,6 га предприниматель взял в аренду на 49 лет в сентябре прошлого года. С тех пор здесь никаких работ проведено не было, но в социальных сетях начала распространяться информация о том, что деревья планируется вырубить. В специально созданной группе для защиты леса сообщалось, что под вырубку попадут все зеленые насаждения от жилого квартала № 10 в западной части города до пересечения улиц Ленина и Дзержинской, до железной дороги. Здесь же находится местная "тропа здоровья" (условное название заасфальтированной дорожки, по которой люди совершают пробежки - прим.ред.)
- Тропа здоровья взята - лес Нефтекамска взят! - говорится в сообщении группы в защиту леса. - Нефтекамский лес взяли в аренду на 49 лет.
Однако сам предприниматель утверждает, что информация о вырубке леса недостоверная, и люди волнуются напрасно: он арендовал участок совсем для других целей.
- Я взял участок в аренду для проведения рекреационных работ, - пояснил Киекбаев. - Ничего вырубать я там не планировал, у меня для этого в любом случае нет разрешения. Я же хотел организовать там зону отдыха - прокат роликовых коньков, велосипедов. Также планировалось сделать башкирский уголок, установить скамейки. Поставить медведя, например, около которого молодые пары в день свадьбы могли бы фотографироваться. Пока это только планы, смету мы не рассчитывали, но, по предварительным расчетам, на реализацию данного проекта понадобиться минимум порядка 400-500 тысяч рублей. Пока этих средств нет, поэтому никакие работы там не производятся.