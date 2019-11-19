Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Санкт-Петербурге на концерте рок-группы «Алиса» у зрителя украли дорогой телефон
Сегодня, 15:57Происшествия
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В Санкт-Петербурге в полицию обратился 35-летний мужчина. По словам потерпевшего, у него украли смартфон Samsung Galaxy Note 10+.
Стоимость гаджета составляет порядка 90 000 рублей. Об этом информирует RNS.
Мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что его обокрали на концерте известной российской рок-группы «Алиса». Музыканты выступали в спорткомплексе «Юбилейный».
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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