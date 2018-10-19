Осужден водитель из Башкирии, по вине которого скончались шесть человек

16 октября Соль-Илецким районным судом Оренбургской области вынесен приговор жителю Республики Башкирии, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В июле текущего года обвиняемый, двигаясь в направлении Оренбурга со стороны Соль-Илецка со скоростью около 100 км/ч, отвлекся от управления и не заметил ехавший впереди него автомобиль. В последний момент, чтобы избежать столкновения, он выехал на встречку, где в лоб столкнулся с другой машиной.

В результате ДТП шестеро пассажиров столкнувшихся автомобилей погибли.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном.