Осужден водитель из Башкирии, по вине которого скончались шесть человек

Жителя Башкирии признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть шести человек, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.
16 октября Соль-Илецким районным судом Оренбургской области вынесен приговор жителю Республики Башкирии, обвиняемому в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
В июле текущего года обвиняемый, двигаясь в направлении Оренбурга со стороны Соль-Илецка со скоростью около 100 км/ч, отвлекся от управления и не заметил ехавший впереди него автомобиль. В последний момент, чтобы избежать столкновения, он выехал на встречку, где в лоб столкнулся с другой машиной.
В результате ДТП шестеро пассажиров столкнувшихся автомобилей погибли.
В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с лишением права управлять транспортными средствами в течение 1,5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении.