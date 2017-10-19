В Башкирии директор фирмы вместо выплаты зарплаты купил мобильник и ноутбук

Он принял на работу 11 человек без документов и не платил им зарплату.

В Иглинском районе Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против учредителя и генерального директора ООО «СтройЛогистикГрупп». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как следует из материалов дела, коммерсанта обвиняют в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Пострадали от его действий 11 человек, которых предприниматель принял на работу без оформления трудовых договоров.

Летом, на протяжении двух месяцев, бизнесмен не платил рабочим зарплату. За это время задолженность перед ними превысила 1,8 млн. рублей. При этом на самом деле средства на зарплату у него на счетах были, но руководитель тратил их на собственные нужды и развитие бизнеса. Например, он купил себе мобильный телефон, ноутбук, одежду и предметы для домашнего интерьера на 423 тысячи рублей.