В Башкирии женщина убила отца и десять месяцев получала за него пенсию

Тело мужчины всё это время пролежало во дворе дома.

По данным следствия, ночью с 12 по 13 октября 2016 года подозреваемая, её отец и подруга вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья возник спор, и разгорячённая женщина задушила своего отца, потом попросила подругу помочь избавиться от тела, труп закопали прямо во дворе дома. На протяжении десяти месяцев женщина получала пенсию погибшего, которую перечисляли на банковскую карту. Когда срок действия карты истёк, она попыталась обманом получить новую, однако сотрудники банка заподозрили её в обмане.