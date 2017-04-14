Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
В Башкирии женщина убила отца и десять месяцев получала за него пенсию
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
%d0%91%d0%b5%d0%b7+%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%282%29
В Башкирии женщина убила отца и десять месяцев получала за него пенсию
Сегодня, 15:22ПроисшествияКонстантин Климов
Читайте
также
Житель Башкирии придумал, как спасти тысячи жизней при ДТП
В Башкирии могут оштрафовать за приготовление шашлыка на дачном участке
Здоровье пациента – высшая награда для врача?