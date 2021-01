Сегодня утром, 19 января, в Новосибирске на улице Почтовый Лог, 1, случился пожар. Огнем был охвачен второй этаж гаражного кооператива.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тела четырех человек. Служба спасения продолжает вести разбор завалов. Поступила информация, что в здании, помимо четырех погибших, могли находиться еще люди. Как сообщает RT со ссылкой на СУ СК России по региону, по факту пожара организована доследственная проверка, выясняются все детали случившегося. Личности погибших граждан устанавливаются.

