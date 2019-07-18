Актер Афанасьев госпитализирован в московскую больницу

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Актера Валерия Афанасьева, народного артиста РФ, экстренно госпитализировали в одно из медицинских учреждений Москвы.
Его оформили в хирургическое отделение стационара, информирует 18 июля газета «Известия»
Накануне Афанасьев жаловался на повышение температуры тела и боли в области спины.
Звания народного артиста он удостоился в 2005 году. Он хорошо знаком зрителям по ролям в картинах «Ширли-мырли», «Гардемарины, вперед!», а также во многих популярных сериалах.
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