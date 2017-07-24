В Башкирии сотрудники прокуратуры будут расследовать кражу 20 тонн нефти

Ущерб оценивается в 326 тысяч рублей.

Прокуратура Янаульского района утвердила обвинение в отношении 24-летнего бывшего оператора по добыче нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча» и 32-летнего бывшего мастера ООО «Таргин-КРС». Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются в хищении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2016 года по март 2017 года они похищали сырую нефть из резервуаров, расположенных на нефтяных промыслах ПАО АНК «Башнефть», а затем продавали. Всего они украли более 20 тонн нефти стоимостью 326 тыс. рублей. После очередной продажи, они были задержаны с поличным. Похищенное имущество изъято в полном объеме.