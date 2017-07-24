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В Башкирии сотрудники прокуратуры будут расследовать кражу 20 тонн нефти
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В Башкирии сотрудники прокуратуры будут расследовать кражу 20 тонн нефти

17 августа, 17:39ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Прокуратура Башкирии
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