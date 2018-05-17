В Уфе несколько НПЗ и другие заводы на полчаса остались без электричества
Стало известно, по какой причине сотрудники электросетевой компании оставили без электричества несколько заводов.
Инцидент произошел 14 мая во время ремонтных работ на подстанции НПЗ, откуда электричество поступает, в том числе, и на другие промышленные предприятия города. Об этом сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
Как выяснилось, один из электриков ошибся и выдернул находящийся под нагрузкой шинный разъединитель. По этой причине сбросилась нагрузка на линии электропередач, снабжающие сразу несколько химических и нефтеперерабатывающих предприятий. Напряжение в сети удалось восстановить только через 25 минут.
Оказалось, что ошибка произошла на подстанции ООО «Башкирская сетевая компания», являющейся дочерним предприятием ОАО «БЭСК». Как это отразилось в работе нефтезаводов, в отчете Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России не сообщается.