В Уфе несколько НПЗ и другие заводы на полчаса остались без электричества

Инцидент произошел 14 мая во время ремонтных работ на подстанции НПЗ, откуда электричество поступает, в том числе, и на другие промышленные предприятия города. Об этом сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Как выяснилось, один из электриков ошибся и выдернул находящийся под нагрузкой шинный разъединитель. По этой причине сбросилась нагрузка на линии электропередач, снабжающие сразу несколько химических и нефтеперерабатывающих предприятий. Напряжение в сети удалось восстановить только через 25 минут.