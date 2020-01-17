Четыре человека погибли в ДТП в Саратовской области

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
5 человек попали в больницу и четыре погибли при аварии двух автомобилей в Татищевском районе.
Столкновение минивэна Hyundai и легкового автомобиля «Волга» произошло утром на 580-м километре трассы Р158. Из восьми человек, ехавших в корейском автомобиле трое умерли на месте. Водитель ГАЗа также скончался.
Как сообщает RT, еще пятеро участников ДТП доставлены в больницу. Медики определяют их состояние «от средней тяжести до тяжелого».
В настоящее время уточняются все детали происшествия.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей