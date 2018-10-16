В Башкирии хоккеистов из Сибая отстранили от участия в чемпионате за стрельбу
Напомним, по данному факту представители магнитогорской команды обратились в полицию.
Федерация хоккея Магнитогорска считает случай обстрела автобуса, который произошел 14 октября, вопиющим и требующим тщательного расследования, в связи с чем команду из Сибая освобождают от участия в чемпионате, сообщают «Вести-Башкортостан».
После обстрела автобуса в Сибае согласно приказу ФХМ от 15 октября 2018 года в целях обеспечения безопасности всех участников чемпионата ФХМ все команды из города Сибай отстраняются от участия в чемпионате ФХМ до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, установлены личности нападавших, а сами преступники не понесут наказания.
Напомним, в Сибае поздним вечером 14 октября завершилась встреча любительских команд «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск). Игра закончилась победой магнитогорцев со счетом 9:1.
Когда же магнитогорская команда заняла свои места в автобусе, чтобы ехать в свой город, раздались выстрелы. К счастью, никто не пострадал.
– Прострелили стекло - насквозь. На месте разобраться, кто это был, не удалось, – рассказал Александр Жилин, председатель правления Федерации хоккея Магнитогорска.
Представители магнитогорской команды обратились в полицию. По предварительным данным, стрельба велась неизвестными предположительно из пневматического или мелкокалиберного оружия. Ущерб оценен в 59 тысяч рублей.