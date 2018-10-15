В Башкирии обстреляли автобус с приезжими хоккеистами после проигрыша 9:1

Накануне, 14 октября, вечером серьезное ЧП произошло в городе Сибае. Об этом сообщает портал Magcity174.ru.

По утоненным данным, поздним вечером завершилась встреча любительских команд «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск). Игра закончилась победой магниторгорцев со счетом 9:1.

Когда же магнитогорская команда заняла свои места в автобусе, чтобы ехать в свой город, раздались выстрелы. К счастью, никто не пострадал.

– Прострелили стекло - насквозь. На месте разобраться, кто это был, не удалось, – рассказал Александр Жилин, председатель правления Федерации хоккея Магнитогорска.

Представители магнитогорской команды обратились в полицию. По предварительным данным, стрельба велась неизвестными предположительно из пневматического или мелкокалиберного оружия. Ущерб оценен в 59 тысяч рублей.