В Башкирии обстреляли автобус с приезжими хоккеистами после проигрыша 9:1
Стрельба началась после хоккейного матча.
Накануне, 14 октября, вечером серьезное ЧП произошло в городе Сибае. Об этом сообщает портал Magcity174.ru.
По утоненным данным, поздним вечером завершилась встреча любительских команд «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск). Игра закончилась победой магниторгорцев со счетом 9:1.
Когда же магнитогорская команда заняла свои места в автобусе, чтобы ехать в свой город, раздались выстрелы. К счастью, никто не пострадал.
– Прострелили стекло - насквозь. На месте разобраться, кто это был, не удалось, – рассказал Александр Жилин, председатель правления Федерации хоккея Магнитогорска.
Представители магнитогорской команды обратились в полицию. По предварительным данным, стрельба велась неизвестными предположительно из пневматического или мелкокалиберного оружия. Ущерб оценен в 59 тысяч рублей.
Медиакорсеть следит за ситуацией.