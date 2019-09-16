На Сахалине арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии

По версии следствия, 13 сентября около магазина «Юлия» арестованный ударил полицейского ножом. Об этом информирует RNS.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что конфликт между мужчинами произошел «на почве личной неприязни». Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Предполагаемого убийцу задержали.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения задержанному. Судья встал на сторону прокуратуры. Подозреваемого на время суда оставили под стражей.