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На Сахалине арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии
Сегодня, 15:56Происшествия
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Городской суд Южно-Сахалинска постановил заключить в СИЗО местного жителя, которого подозревают в убийстве росгвардейца.
По версии следствия, 13 сентября около магазина «Юлия» арестованный ударил полицейского ножом. Об этом информирует RNS.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что конфликт между мужчинами произошел «на почве личной неприязни». Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Предполагаемого убийцу задержали.
В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения задержанному. Судья встал на сторону прокуратуры. Подозреваемого на время суда оставили под стражей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Ведется следствие.
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