Нетрезвый воспитанник школы-интерната угрожал учителю ножом на Ямале

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В школе-интернате поселка Белоярск Ямало-Ненецкого автономного округа пьяный воспитанник угрожал ножом женщине-педагогу.
Как написала газета «Известия», в настоящее время следователи устанавливают детали случившегося.
Инцидент произошел ночью 8 февраля в здании интерната. Юноша поссорился с учителем и угрожал ей ножом. При этом он был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники учреждения обратились за помощью в полицию.
После проведения проверки полицейские решили передать материалы дела в следственное управление.
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