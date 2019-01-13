МЧС: В Уфе менее чем за час потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Погибших и пострадавших нет.
Сегодня, 13 января, случился пожар на производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
По данным МЧС, на место происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара №2. На момент прибытия огнеборцев на заводе уже открыто горели силовые кабели и технологическое оборудование на площади 100 кв.м. К тушению пожара были привлечены 76 человек и 24 единиц техники.
На месте событий находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по РБ Виталий Барзайкин.
В 12.00 часов пожар был локализован, а в 12.20 – полностью потушен.
Погибших и пострадавших нет.
Обстоятельства происшедшего уточняются. На заводской площадке работает дознаватель МЧС России.
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