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МЧС: В Уфе менее чем за час потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
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МЧС: В Уфе менее чем за час потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

13 января, 13:20ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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