МЧС: В Уфе менее чем за час потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Сегодня, 13 января, случился пожар на производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным МЧС, на место происшествия были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара №2. На момент прибытия огнеборцев на заводе уже открыто горели силовые кабели и технологическое оборудование на площади 100 кв.м. К тушению пожара были привлечены 76 человек и 24 единиц техники.