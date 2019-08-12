Под Волгоградом задержали двух беглых преступников

Отмечается, что преступники, Анатолий Машанин и Роман Смородов, содержались в данном медучреждении на принудительном лечении. Их обнаружили в Калачевском районе, недалеко от населенного пункта Ляпичев. Сбежавшие планировали дойти до железнодорожной станции. Побег был совершен ими утром 11 августа.