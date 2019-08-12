Под Волгоградом задержали двух беглых преступников

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Правоохранители Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из медучреждения психиатрического профиля.
Об этом стало известно 11 августа, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что преступники, Анатолий Машанин и Роман Смородов, содержались в данном медучреждении на принудительном лечении. Их обнаружили в Калачевском районе, недалеко от населенного пункта Ляпичев. Сбежавшие планировали дойти до железнодорожной станции. Побег был совершен ими утром 11 августа.
Известно, что Машанин осужден грабеж и угон, а Смородов - за убийство.
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