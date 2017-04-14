В Башкирии легковушка влетела в грузовик с бетонными конструкциями
Сегодня, 09:56ПроисшествияФото: Сообщество БашДТП
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Авария произошла на трассе у посёлка Подымалово.
В Башкирии пенсионер за рулём ВАЗ 2110 врезался в грузовик, с бетонными конструкциями. В результате аварии перевозимый груз упал на легковушку, водитель «десятки» отделался ссадинами, а вот его супругу, находившуюся на пассажирском месте, пришлось госпитализировать.
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