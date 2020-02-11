СМИ: арт-критик разбила произведение современного искусства в Мексике
Британские СМИ сообщили о том, что критик Авелина Леспер разбила произведение художника Габриэля Рико на прошедшей в Мехико выставке современного искусства.
Леспер, чтобы выразить свое неудовлетворение инсталляцией, поставила рядом с ней жестяную банку из-под газировки, сообщает газета «Известия». После этого произведение искусства раскололось и упало.
Работа скульптора представляла собой стекло с несколькими предметами под ним, в том числе футбольным мячом и камнем. Её стоимость оценивалась в 20 тысяч долларов.
По мнению владельцев галереи, поведение критика является непрофессиональным. Причем совершенно не важно, случайно ли Леспер задела работу художника. После обсуждение данного инцидента с автором станет ясно, придется ли критику выплачивать стоимость инсталляции.
Скульптор, в своих работах противопоставляющий природные материалы и искусственно созданные объекты, пока никак не прокомментировал инцидент.