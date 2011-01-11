46-летний мужчина задушил жену, застав ее в кровати 73-летнего пенсионера
Семейная драма, закончившаяся кровавой расправой, разыгралась на Западной улице в Уфе за день до Нового года. В ночь с 30 на 31 декабря 46-летний мужчина до смерти забил свою жену-ровесницу, за то, что та изменила ему с 73-летним пенсионером. Пожилой ромео серьезно пострадал – обманутый супруг проломил ему в нескольких местах череп.
Супружеская чета Ильгамовых приехала в столицу Башкирии из Белорецкого района республики на заработки и снимала комнату в частном доме у пожилого хозяина, который пустил в свое жилище несколько таких семей. Рафаэль Ильгамов работал в фирме по установке пластиковых окон, а его вторая половина сидела дома, готовя пищу любимому супругу. Также у пары поселилась маленькая внучка, которую родителям подкинула взрослая дочь. 46-летней женщине, вероятно, стало скучно, и она закрутила роман с 73-летним хозяином дома. По словам ревнивца, он давно понял, что благоверная изменяет ему, но «предел терпения» для него наступил в предновогоднюю ночь. 31 декабря мужчина проснулся и, поняв, что жены рядом нет, отправился ее искать по всему дому. Но изменницы нигде не было. Чтобы быть уверенным в своих подозрениях, супруг даже вышел во двор и на улицу, но и там не обнаружил второй половины. Тогда он осторожно постучался в комнату хозяина жилища, но ему не открыли. Зато несчастный услышал за створкой сдавленный шепот жены и возню, характерную для спешно одевающихся людей. Он начал биться в дверь всем телом и сумел распахнуть ее. Перед глазами белоречанина предстал обнаженный хозяин дома, а за створкой прячущаяся жена в неглиже. Взбешенный установщик пластиковых окон измочалил обоих изменников, да так, что тело его супруги представляло сплошной синяк. В итоге он наступил супруге ногой на горло и давил до тех пор, пока она не затихла.
Старик, когда увидел, что ревнивец настроен убить и его, притворился мертвым, закрыв глаза. Но белорецкий отелло решил так просто не покидать гнездо разврата, он наклонился к разлучнику и, услышав, что тот тихонько дышит, взял с полки молоток и дважды ударил деда по голове, проломив ему череп. Пенсионер выжил случайно и сегодня врачи до сих пор борются за его жизнь – старику удалось позвать на помощь других квартиросъемщиков, которые и отправили раненого в больницу.
После жестокой расправы мужчина вернулся в свою комнату, посидел рядом с тихо спящей внучкой и решил, что он заслужил несколько дней праздника перед тем, как окажется за решеткой. Женоубийца вышел из дома, поймал такси и уехал в Белорецк, где встретил Новый год с братьями и сестрами. На третий день нового года за убийцей пришли милиционеры. Родная дочь изверга нисколько отца не жалеет и считает, что он должен получить за убийство матери наказание «на полную катушку».
Как рассказал «МКС» старший следователь следственного отдела по Орджоникидзевскому району Уфы СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Юрий Моисеев, ревнивец ответит перед законом за убийство жены и покушение на убийство пенсионера. В случае, если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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