46-летний мужчина задушил жену, застав ее в кровати 73-летнего пенсионера

Супружеская чета Ильгамовых приехала в столицу Башкирии из Белорецкого района республики на заработки и снимала комнату в частном доме у пожилого хозяина, который пустил в свое жилище несколько таких семей. Рафаэль Ильгамов работал в фирме по установке пластиковых окон, а его вторая половина сидела дома, готовя пищу любимому супругу. Также у пары поселилась маленькая внучка, которую родителям подкинула взрослая дочь. 46-летней женщине, вероятно, стало скучно, и она закрутила роман с 73-летним хозяином дома. По словам ревнивца, он давно понял, что благоверная изменяет ему, но «предел терпения» для него наступил в предновогоднюю ночь. 31 декабря мужчина проснулся и, поняв, что жены рядом нет, отправился ее искать по всему дому. Но изменницы нигде не было. Чтобы быть уверенным в своих подозрениях, супруг даже вышел во двор и на улицу, но и там не обнаружил второй половины. Тогда он осторожно постучался в комнату хозяина жилища, но ему не открыли. Зато несчастный услышал за створкой сдавленный шепот жены и возню, характерную для спешно одевающихся людей. Он начал биться в дверь всем телом и сумел распахнуть ее. Перед глазами белоречанина предстал обнаженный хозяин дома, а за створкой прячущаяся жена в неглиже. Взбешенный установщик пластиковых окон измочалил обоих изменников, да так, что тело его супруги представляло сплошной синяк. В итоге он наступил супруге ногой на горло и давил до тех пор, пока она не затихла.