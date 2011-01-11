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46-летний мужчина задушил жену, застав ее в кровати 73-летнего пенсионера
Сюжеты:
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46-летний мужчина задушил жену, застав ее в кровати 73-летнего пенсионера

12 января 2011, 00:28Происшествия
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