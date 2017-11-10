В Башкирии бывшие зэки устроили поножовщину

К счастью, один из них вступился за приятеля и смог предотвратить убийство.

Вчера, 9 ноября, в Хайбуллинском районе Башкирии в больницу был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением брюшной полости 50-летний местный житель. По данному факту следком возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Предполагаемый преступник был задержан уже в течение суток. Им оказался 52-летний знакомый пострадавшего.

Как выяснилось, ссора между мужчинами возникла в ходе совместной пьянки. 52-летний участник застолья успел нанести своему оппоненту одно ножевое ранение прежде чем один из присутствовавших в доме успел выбить у него из рук нож.

В следкоме особо отметили, что все участники неприятного инцидента ранее отбывали наказание в местах лишения свободы за различные преступления.