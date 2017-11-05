В Башкирии женщина ударила ножом в спину пенсионера

49-летняя жительница г. Октябрьского ударила ножом в спину мужчину 69-ти лет. Это произошло в ходе драки.

По предварительным данным, женщина стала свидетельницей конфликта, который произошел между ее другом и пожилым мужчиной. Когда словесная перепалка переросла в драку, злоумышленница подошла к пенсионеру сзади и ударила его ножом.

Когда женщину задержала полиция, она призналась в содеянном