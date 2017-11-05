В Башкирии женщина ударила ножом в спину пенсионера
Сегодня, 10:06ОбществоРустэм БашкирцевФото: go8212.ru
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49-летняя жительница г. Октябрьского ударила ножом в спину мужчину 69-ти лет. Это произошло в ходе драки.
По предварительным данным, женщина стала свидетельницей конфликта, который произошел между ее другом и пожилым мужчиной. Когда словесная перепалка переросла в драку, злоумышленница подошла к пенсионеру сзади и ударила его ножом.
Когда женщину задержала полиция, она призналась в содеянном
- Сейчас по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. - Подозреваемая находится под стражей.
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