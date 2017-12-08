В Башкирии директор турфирмы «Натали Тур» обманула клиентов почти на 2 млн

Женщина собрала с туристов 1,6 млн руб., а туристические путевки не предоставила.

В Стерлитамаке городской суд вынес приговорил к четырем годам лишения свободы 38-летнюю директора турфирмы «Натали Тур Стерлитамак», сообщили в прокуратуре республики. Суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств (п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ), присвоении чужого имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как установлено в суде, женщина в прошлом году получили от 27 клиентов около 1,6 млн руб. в качестве оплаты за путевки в Таиланд, ОАЭ, Доминикану и т.д. Однако фактически путевки людям она не предоставила. Некоторые из потерпевших узнали об этом только по прилету в Москву.

Письменные договоры она заключила только с 5 клиентами, а с 22 никакие документы не были оформлены. Часть доходов она легализовала, выплатив за счет них собственную зарплату.