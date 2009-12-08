День Конституции Башкирии из праздничного превратился в памятный

Однако особенно печалиться жителям региона не стоит, ведь почти треть будущего 2010 года они будут отдыхать и праздновать. Согласно республиканскому производственному календарю, в наступающем году трудоспособному населению РБ предстоит отработать 246 дней, или 1961 час при стандартной 40-часовой трудовой неделе (для сравнения: в целом по стране эти цифры равняются соответственно 249 и 1987).

Помимо неизменных суббот и воскресений в 2010 году жители Башкирии будут отдыхать 1-5 января (новогодние каникулы), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (День весны и труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 9 сентября (Ураза-байрам), 11 октября (День Республики), 4 ноября (День народного единства) и 16 ноября (Курбан-байрам).

Поскольку часть праздников выпала на субботы и воскресенья, эти выходные перенесены на рабочие дни. Согласно постановлению правительства, в будущем году мы дважды отдохнем по четыре дня: на День защитника Отечества и День народного единства. В феврале - за счет того, что выходной день с субботы, 27 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Таким образом, отдыхаем с субботы, 20 февраля, по 23-е включительно. И в ноябре сработает такая же схема: суббота, 13 ноября, станет рабочей, зато пятница, 5 ноября, - выходной, и граждане отдохнут с 4 по 7 ноября включительно.

Для Международного женского дня, Дня России и майских праздников пока никаких дополнительных постановлений правительства о переносах дней не планируется. 8 Марта - понедельник, а значит, отдых начнется в субботу 6-го и продлится три дня. Первое мая - суббота, следовательно, выходной, как и положено по Трудовому кодексу, будет автоматически перенесен на понедельник, и получится тоже три дня выходных. Аналогичная ситуация с 9 Мая, которое выпадает на воскресенье, и 12 июня, тоже совпавшим с субботой.

Что касается региональных праздников, то их не коснутся никакие переносы. Ураза-байрам выпадает на четверг, День республики – на понедельник, а Курбан-байрам – на вторник.

Кроме того, не стоит забывать, что 27 февраля (в связи с переносом), 30 апреля, 11 июня, 8 сентября, 3 и 15 ноября, а также 31 декабря 2010 года являются предпраздничными днями, в которые продолжительность рабочего времени сокращена на 1 час.