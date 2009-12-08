День Конституции Башкирии из праздничного превратился в памятный
Напрасно, надеялись некоторые жители Башкирии, что накануне Нового года им удастся выкроить лишний выходной. На последнем заседании Госсобрания республики народные избранники исключили из списка праздничных День Конституции РБ, отмечаемый 24 декабря, и постановили считать его просто памятным. Поскольку закон вступает в силу в ближайший вторник, за девять дней до торжества, уже в нынешнем году в День Конституции РБ придется идти на работу. Впрочем, такое развитие событий «МКС» предсказывал еще год назад.
Однако особенно печалиться жителям региона не стоит, ведь почти треть будущего 2010 года они будут отдыхать и праздновать. Согласно республиканскому производственному календарю, в наступающем году трудоспособному населению РБ предстоит отработать 246 дней, или 1961 час при стандартной 40-часовой трудовой неделе (для сравнения: в целом по стране эти цифры равняются соответственно 249 и 1987).
Помимо неизменных суббот и воскресений в 2010 году жители Башкирии будут отдыхать 1-5 января (новогодние каникулы), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (День весны и труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 9 сентября (Ураза-байрам), 11 октября (День Республики), 4 ноября (День народного единства) и 16 ноября (Курбан-байрам).
Поскольку часть праздников выпала на субботы и воскресенья, эти выходные перенесены на рабочие дни. Согласно постановлению правительства, в будущем году мы дважды отдохнем по четыре дня: на День защитника Отечества и День народного единства. В феврале - за счет того, что выходной день с субботы, 27 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Таким образом, отдыхаем с субботы, 20 февраля, по 23-е включительно. И в ноябре сработает такая же схема: суббота, 13 ноября, станет рабочей, зато пятница, 5 ноября, - выходной, и граждане отдохнут с 4 по 7 ноября включительно.
Для Международного женского дня, Дня России и майских праздников пока никаких дополнительных постановлений правительства о переносах дней не планируется. 8 Марта - понедельник, а значит, отдых начнется в субботу 6-го и продлится три дня. Первое мая - суббота, следовательно, выходной, как и положено по Трудовому кодексу, будет автоматически перенесен на понедельник, и получится тоже три дня выходных. Аналогичная ситуация с 9 Мая, которое выпадает на воскресенье, и 12 июня, тоже совпавшим с субботой.
Что касается региональных праздников, то их не коснутся никакие переносы. Ураза-байрам выпадает на четверг, День республики – на понедельник, а Курбан-байрам – на вторник.
Кроме того, не стоит забывать, что 27 февраля (в связи с переносом), 30 апреля, 11 июня, 8 сентября, 3 и 15 ноября, а также 31 декабря 2010 года являются предпраздничными днями, в которые продолжительность рабочего времени сокращена на 1 час.
И, наконец, о ближайших новогодних и рождественских каникулах. Итак, с 1 по 5 января включительно нас ждут новогодние каникулы по Трудовому кодексу. Но поскольку 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, следовательно, выходные дни переносятся на среду и пятницу, 6 января и 8 января. А между ними нас ждет еще один нерабочий праздничный день 7 января - Рождество Христово. 9 и 10 января отдыхаем, поскольку это календарные выходные суббота и воскресенье. Таким образом, первым рабочим днем 2010 года станет понедельник, 11 января.
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