Во время стрельбы в Сиэтле пострадал человек

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Во время протестов в Сиэтле, штат Вашингтон, по демонстрантам открыли огонь. Пострадал один человек.
Согласно информации источников, неизвестный на автомобиле въехал в толпу протестующих, вышел из салона, и начал стрелять. Как сообщают “Известия”, ранения получил один человек. Его госпитализировали. Состояние мужчины оценивается как стабильное.
Нападавший был задержан. В отношении него начато расследование.
Ранее 7 июня американские СМИ опубликовали результаты исследования, согласно которому, большая часть населения Соединенных Штатов характеризует сегодняшнюю ситуацию как “неуправляемая”.
Беспорядки захлестнули Америку в конце мая, когда при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд.
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