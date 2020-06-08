В Нью-Джерси в аварии погибли 10 лошадей

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На автомагистрали в Нью-Джерси, США, в ДТП погибли 10 скаковых лошадей. Инцидент произошел 7 июня.
Как сообщает газета “Известия”, грузовик с лошадьми ехал из Флориды в Нью-Йорк. Авария случилась в три часа ночи по местному времени. Автомобиль с животными въехал в бетонное разделение дороги и вспыхнул.
Водители грузового транспорта были доставлены в больницу. По предварительной информации, один из водителей перед выездом не спал более 28 часов, а также превысил скорость на опасном участке дороги.
Дрессировщик погибших животных Кристофер Клемент сообщил, что двое из погибших лошадей имели чемпионские титулы.
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