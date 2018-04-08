В Уфе поймали вора детских колясок

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В уфимском Инорсе полицейским удалось задержать вора, который специализировался на детских колясках.
В полиции о существовании вора колясок узнали от местных жителей и- из подъезда одного из домов в микрорайоне Инорс пропала коляска, стоимость четыре тысячи рублей. Сотрудники полиции выяснили и задержали подозреваемого – ранее неаднократно судимого 42-летнего мужчину. Выяснилось, что мужчина специально рыскал по подъездам, в поисках колясок, оставленных без присмотра.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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