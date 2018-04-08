В Уфе поймали вора детских колясок

В полиции о существовании вора колясок узнали от местных жителей и- из подъезда одного из домов в микрорайоне Инорс пропала коляска, стоимость четыре тысячи рублей. Сотрудники полиции выяснили и задержали подозреваемого – ранее неаднократно судимого 42-летнего мужчину. Выяснилось, что мужчина специально рыскал по подъездам, в поисках колясок, оставленных без присмотра.