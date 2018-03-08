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В Уфе при столкновении с НефАЗом водителя легковушки зажало в салоне
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Уфе при столкновении с НефАЗом водителя легковушки зажало в салоне

Сегодня, 16:18Происшествия
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