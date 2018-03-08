В Уфе при столкновении с НефАЗом водителя легковушки зажало в салоне

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера поздно вечером в уфимском микрорайоне Инорс произошло столкновение пассажирского НефАЗа и легковушки.
ДТП произошло на пересечении улиц Ферина и Сельской-Богородской.
По данным группы “Дорожный патруль”, “девятка” выехала на встречную полосу и врезалась в НефАЗ. Водителя легковушки сильно зажало в салоне, его смогли высвободить только прибывшие на место происшествия спасатели.
Кроме неловкого владельца легковушки, никто не пострадал. Пассажиры НефАЗа разбежались сразу после ДТП.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей