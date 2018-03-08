Пропавшая год назад уфимка нашлась мертвой

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78-летняя Зинаида Клименко пропала почти год назад.
Как сообщают волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт. Башкортостан», пожилую женщину нашли погибшей.
Напомним, Зинаида Константиновна 13 мая 2017 года после обеда вышла погулять из своего дома в центре столицы и исчезла. С собой она не взяла ни денег, ни документов. Как рассказали потом родственники, пропавшая страдала слабой памятью.
Мkset приносит соболезнования близким погибшей.
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