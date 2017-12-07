В Башкирии почтовое отделение находилось в аварийном столетнем здании

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В здании были потрескавшиеся стены, осыпающаяся штукатурка и просевший фундамент.
Филиал «Почты России» использовал для размещения одного из своих отделений в здании, построенном около 100 лет назад в микрорайоне Касево в Нефтекамске, сообщили в пресс-службе прокуратуры по республике.
Специалисты заключили, что здание находилось в аварийном состоянии и гражданам было опасно в нем находиться. В деревянном здании просел фундамент, потрескались стены, осыпалась штукатурка и протекала крыша. Нарушения устранены после прокурорского вмешательства, эксплуатация указанного здания прекращена, виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.
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