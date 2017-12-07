В Башкирии почтовое отделение находилось в аварийном столетнем здании

В здании были потрескавшиеся стены, осыпающаяся штукатурка и просевший фундамент.

Филиал «Почты России» использовал для размещения одного из своих отделений в здании, построенном около 100 лет назад в микрорайоне Касево в Нефтекамске, сообщили в пресс-службе прокуратуры по республике.