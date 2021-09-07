В Новосибирской области задержаны дилеры с крупной партией наркотиков

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, для задержания машины наркодилеров была задействована силовая поддержка отряда спецназначения «Гром».
Личный досмотр одного из мужчин принес 82 грамма наркотика. И еще 635 граммов оказалось в свертке, обнаруженном в машине. Наркодилеры положили его в запасное колесо в багажнике.
Двое наркосбытчиков в возрасте 31 и 43 лет ранее уже имели проблемы с законом. Тогда их судили за имущественные преступления.
Теперь в отношении ни возбуждено уголовное дело, предполагающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые арестованы.