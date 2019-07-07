В Башкирии женщина лишилась 36 тысяч рублей благодаря брокерской компании
7 июля, 15:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
36-летняя жительница Нефтекамска вступила в некую финансовую интернет-организацию и лишилась 36 тысяч рублей.
Дама начала делать ставки в брокерской компании, чтобы заработать проценты. На днях ей позвонил неизвестный мужчина и предложил обналичить ее деньги. Для этого попросил назвать номера банковской карты и сообщение с кодом, поступившим на телефон.
В результате женщина лишилась не только денег, внесенных в брокерскую компанию, мошенники, получив доступ к управлению ее банковской картой, списали все имеющиеся денежные средства на сумму около 36 тысяч рублей.
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