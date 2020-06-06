Кровавая бойня: Житель Башкирии одним выстрелом лишил жизни двух молодых парней

На юго-востоке Башкирии 58-летний мужчина одним выстрелом погубил 17-летнего и 27-летнего собутыльников. Инцидент с летальными исходом произошел 28 апреля ночью в Абзелиловском районе.

Как выяснилось позднее, убитые были гостями 58-летнего хозяина дома. Они мирно выпивали алкоголь, однако, когда еще один гость лег спать, 17-летний и хозяин дома повздорили. Их конфликт настолько сгустился, что старший из мужчин выхватил ружье и выстрелил в голову своему племяннику. По роковому стечению обстоятельств, пуля попала в голову 27-летнего.

Самый молодой из гостей скончался на месте, второй – утром в больнице. Когда от звука выстрела проснулся третий гость, хозяин ударил его прикладом по голове и тот упал без сознания. Разъяренного мужчину попытался успокоить сосед, которому удалось отобрать у него ружье и вызвать полицию.

Однако до приезда сотрудников правоохранительных органов мужчина с винтовкой и боеприпасами скрылся в лесу. Все же его удалось задержать возле деревни Хамитово в тот же день.