Мужчина из Башкирии пытался убить женщину и ее троих детей

Суд установил, что осенью 2018 года обвиняемый решил отомстить женщине с тремя детьми, с которыми жил ранее и после ссоры был выгнан из дома.

В тот день он проник во двор, убедился, что потерпевшая с детьми спит, поджег пристрой дома и скрылся с места преступления. Спасти семье удалось только благодаря случайным прохожим, которые разбудили пострадавших и помогли им выбраться.