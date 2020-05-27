Мужчина из Башкирии пытался убить женщину и ее троих детей
27 мая, 13:22ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В прокуратуре сообщили, что 35-летнего уроженца республики обвинили в покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
Суд установил, что осенью 2018 года обвиняемый решил отомстить женщине с тремя детьми, с которыми жил ранее и после ссоры был выгнан из дома.
В тот день он проник во двор, убедился, что потерпевшая с детьми спит, поджег пристрой дома и скрылся с места преступления. Спасти семье удалось только благодаря случайным прохожим, которые разбудили пострадавших и помогли им выбраться.
Ущерб в результате пожара составил более 1,2 млн рублей. Злоумышленника удалось установить благодаря камерам, которые были в доме потерпевшей. Обвиняемый свою вину не признал, но его все равно приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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