Под Уфой раскрыли подпольное казино

Оно находилось в элитном трехэтажном коттедже недалеко от города.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии совместно с региональными подразделениями Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в незаконной организации азартных игр.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в следкоме. По версии следствия, 38-летний житель Иглинского района Башкирии, действуя в сговоре с неустановленными лицами, с августа 2016 по июнь 2017 в помещении одного из элитных коттеджей в Уфимском районе незаконно организовал казино. Был проведен обыск коттеджа.

- В одной из комнат обнаружены три покерных стола и рулетка, - сообщили в пресс-службе МВБ по Башкирии. - В подпольном казино находилось более 30 посетителей. Часть из них не скрывали, зачем они сюда пришли, остальные утверждали, что заглянули в гости. Найдено большое количество игральных карт, фишек, флеш-карт и денежных средств.

Денег было около 100 тысяч рублей. Мужчину задержали, и скоро ему предъявят обвинение. Подозреваемый и раньше был не в ладах с законом.

- Как установлено следователями, подозреваемый оказался ранее судим за похищение человека, - сообщили в следкоме Башкирии.

Сейчас расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр продолжается. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет и крупный штраф. Видео обыска казино было опубликовано на сайте МВД по Башкирии.

Подпольное казино под Уфой. Видео Видео: 02.мвд.рф

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