Фото: pxhere.com
В ЯНАО на ученицу первого класса напала стая бездомных собак
Вчера, 22:32Происшествия
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В поселке Сеяха Ямальского района ЯНАО стая бездомных собак атаковала первоклассницу, но взрослым удалось успешно отогнать животных.
Известно, что за последнюю неделю в поселке зарегистрировано три подобных случая. Об этом 5 сентября сообщило издание muksun.fm.
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