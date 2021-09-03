В Уфе женщину могут посадить на 4 года за перевод денег матери Айрата Дильмухаметова

Стало известно, что 3 сентября в Октябрьском райсуде Уфы Гособвинитель Каримова запросила 4 года лишения свободы в колонии общего режима для пенсионерки Ильмиры Бикбаевой. Так, ее обвиняют в финансировании экстремисткой деятельности. Обвинение полагает, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова, потому и переводила деньги на карту его матери в период с 2018 по 2019 года. Однако женщина утверждает, что те 6,5 тысяч рублей она переводила матери заключенного лишь из жалости.
Ранее мы писали, что Бикбаеву без окончательного решения суда, Росфинмониторинг уже внес в список экстремистов.
Напомним, что Айрат Дильмухаметов на данный момент отбывает 9 лет в колонии строго режима за пропаганду терроризма, финансирование экстремистской деятельности и призыва к ней. Мужчина свою вину не признает.