В Уфе женщину могут посадить на 4 года за перевод денег матери Айрата Дильмухаметова

Стало известно, что 3 сентября в Октябрьском райсуде Уфы Гособвинитель Каримова запросила 4 года лишения свободы в колонии общего режима для пенсионерки Ильмиры Бикбаевой. Так, ее обвиняют в финансировании экстремисткой деятельности. Обвинение полагает, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова, потому и переводила деньги на карту его матери в период с 2018 по 2019 года. Однако женщина утверждает, что те 6,5 тысяч рублей она переводила матери заключенного лишь из жалости.