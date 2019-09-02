Экс-игрок «Тобола» умер в возрасте 25 лет

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Бывший футболист команды «Тобол» (Казахстан) Николай Жуков ушел из жизни в возрасте 25 лет 31 августа.
Причиной его смерти стала остановка сердца на фоне заболевания костного мозга, сообщает газета «Известия».
Жукову три года назад диагностировали рак крови. Успешно проведенное лечение привело к состоянию ремиссии. Но в июле 2019 года заболевание вновь вернулось к футболисту.
Николай Жуков входил в состав юношеской сборной страны, а также несколько сезонов был дублирующим игроком «Тобола».
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