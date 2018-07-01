В Уфе нашли пропавших в лесу двух подростков 12-ти и 15-ти лет

Мальчики гуляли возле реки Белой в микрорайоне Нижегородка на окраине города. Не дозвонившись до детей, их родители взволновались и вызвали спасателей. Дежурным удалось дозвониться до мальчиков и помочь им выйти к реке. Там их встретил спасательный катер и доставил домой. Мальчики здоровы, от медицинской помощи отказались.