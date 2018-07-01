В Уфе нашли пропавших в лесу двух подростков 12-ти и 15-ти лет
Сегодня, 12:28ПроисшествияЗиля Аскерова
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Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.
Мальчики гуляли возле реки Белой в микрорайоне Нижегородка на окраине города. Не дозвонившись до детей, их родители взволновались и вызвали спасателей. Дежурным удалось дозвониться до мальчиков и помочь им выйти к реке. Там их встретил спасательный катер и доставил домой. Мальчики здоровы, от медицинской помощи отказались.
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