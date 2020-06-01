В Нью-Йорке во время протестов арестовали дочь мэра города

Как сообщает газета “Известия”, девушка оказалась в толпе других задержанных, которые находились в районе пересечения 12-ы улицы Бродвея в Манхэттене. При этом отмечается, что протестующие бросали в представителей полиции неизвестные предметы.

Кьяре де Блазио предъявили обвинения в хулиганстве. В этот же день ее Отец Билл де Блазио инициировал расследование инцидента, в ходе которого люди в толпе пострадали после наезда двух машин полиции. Также он добавил, что подобные действия протестующих, которые окружают машины полиции и угрожают безопасности, недопустимы.

Ранее в сети появились кадры, на который демонстранты перекрыли дорогу железными ограждениями. Одна из машин сумела объехать препятствие, вторая же влетела в толпу, наехав на нескольких человек. Сообщается, что в ходе инцидента погибших нет.