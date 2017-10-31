Госдолг Башкирии сократился на 2,5 млрд рублей

Башкирия досрочно погасила два банковских кредита.

Башкирия 27 октября этого года досрочно погасила два банковских кредита в общей сумме 2,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. В сообщении также оговаривается, что выплачены проценты по ним в сумме 15,8 млн руб.

- Это стало возможным благодаря профицитному исполнению бюджета республики по итогам 9 месяцев 2017 года. Кредиты были получены в декабре 2013 года от ПАО Сбербанк по ставке 8,52% годовых со сроком погашения до 3 августа 2018 года, - говорится в сообщении.