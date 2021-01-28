Хабиров пообещал восстановить рынок труда до конца 2021 года

Хабиров пообещал восстановить рынок труда до конца 2021 года

Вчера, 14:04ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Власти Башкирии разработали программу по снижению безработицы. Об этом глава региона Радий Хабиров рассказал во время ежегодного послания Госсобранию республики.

Радий Хабиров отметил, что показатели занятости и безработицы на сегодняшний день не устраивают власти. Уровень безработицы достиг 6%. Планируется, что до конца года в Башкирии полностью восстановится рынок труда.

Соответствующий комплекс мер подготовлен, поручения правительству даны, сказал глава Башкирии.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве 18 января Радий Хабиров сообщил, что показатель по безработице в республике выше, чем в среднем по России. Он также признался, что данная цифра, беспокоит его больше всего. Отметим, что без работы остались более 200 тысяч человек.

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