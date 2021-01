Хабиров пообещал восстановить рынок труда до конца 2021 года

Власти Башкирии разработали программу по снижению безработицы. Об этом глава региона Радий Хабиров рассказал во время ежегодного послания Госсобранию республики.

Радий Хабиров отметил, что показатели занятости и безработицы на сегодняшний день не устраивают власти. Уровень безработицы достиг 6%. Планируется, что до конца года в Башкирии полностью восстановится рынок труда. Соответствующий комплекс мер подготовлен, поручения правительству даны, сказал глава Башкирии. Напомним, на оперативном совещании в правительстве 18 января Радий Хабиров сообщил, что показатель по безработице в республике выше, чем в среднем по России. Он также признался, что данная цифра, беспокоит его больше всего. Отметим, что без работы остались более 200 тысяч человек.

