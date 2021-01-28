Хабиров пообещал восстановить рынок труда до конца 2021 года

Напомним, на оперативном совещании в правительстве 18 января Радий Хабиров сообщил, что показатель по безработице в республике выше, чем в среднем по России. Он также признался, что данная цифра, беспокоит его больше всего. Отметим, что без работы остались более 200 тысяч человек.