Аналитики: курс евро стремится к среднегодовому максимуму

Единая мировая валюта в минувшую пятницу продолжила восстановление, основанное на сильных макроэкономических показателях региона.

Как пишет издание Dni.ru, рост экономический ожиданий является хорошим сигналом для роста в ближайшие месяцы.

Также на единую валюту повлияло снижение угрозы перевыборов в Германии. Меркель пересмотрела свое решение и отказалась идти на выборы повторно, что немного снизило неопределенность по отношению к политическому будущему крупнейшей экономики региона.

В конце прошлой недели пара EUR/USD снова перешла в область выше 1,1920, и сохранилась у этой отметки в начале торгов в понедельник. К минимумам месяца пара прибавила свыше 3%, чем обозначила окончание коррекции, продолжавшейся с сентября по ноябрь.

Повышательный импульс паре вернули сильные данные из Европы. Это создало контраст с осторожным отношением чиновников по поводу монетарной политики. В ближайшее время пара может вернуться к максимумам этого года и значению 1,2090, предполагают эксперты.

Аналогичные факторы вызвали среди специалистов оптимистичные настроения по отношению к спросу на рисковые активы. В итоге, S&P 500 в прошедшую пятницу достиг нового рекорда. Индексы Европы в пятницу тоже прибавили, хотя значительное укрепление евро в этом месяце не давали индексам достигнуть пиковых уровней. Brent достигла отметки в 63,40, что всего на один доллар (1,6%) ниже максимумов за два года, достигнутых к началу ноября.

Общий тренд на отступление доллара, преобладавший большую часть времени в этом году, после двух месяцев коррекционной активности вернулся в игру. Как подсказывает история, на этапе ускорения глобального роста американская валюта ослабевает за счет исторической мягкости политики ФСР. Очевидно, что в настрое главного мирового ЦФ мало что поменялось, уверены эксперты. Поэтому отступление доллара может длиться все время, пока по мировой экономике идут хорошие новости.