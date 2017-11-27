Аналитики: курс евро стремится к среднегодовому максимуму
Как пишет издание Dni.ru, рост экономический ожиданий является хорошим сигналом для роста в ближайшие месяцы.
Также на единую валюту повлияло снижение угрозы перевыборов в Германии. Меркель пересмотрела свое решение и отказалась идти на выборы повторно, что немного снизило неопределенность по отношению к политическому будущему крупнейшей экономики региона.
В конце прошлой недели пара EUR/USD снова перешла в область выше 1,1920, и сохранилась у этой отметки в начале торгов в понедельник. К минимумам месяца пара прибавила свыше 3%, чем обозначила окончание коррекции, продолжавшейся с сентября по ноябрь.
Повышательный импульс паре вернули сильные данные из Европы. Это создало контраст с осторожным отношением чиновников по поводу монетарной политики. В ближайшее время пара может вернуться к максимумам этого года и значению 1,2090, предполагают эксперты.
Аналогичные факторы вызвали среди специалистов оптимистичные настроения по отношению к спросу на рисковые активы. В итоге, S&P 500 в прошедшую пятницу достиг нового рекорда. Индексы Европы в пятницу тоже прибавили, хотя значительное укрепление евро в этом месяце не давали индексам достигнуть пиковых уровней. Brent достигла отметки в 63,40, что всего на один доллар (1,6%) ниже максимумов за два года, достигнутых к началу ноября.
Общий тренд на отступление доллара, преобладавший большую часть времени в этом году, после двух месяцев коррекционной активности вернулся в игру. Как подсказывает история, на этапе ускорения глобального роста американская валюта ослабевает за счет исторической мягкости политики ФСР. Очевидно, что в настрое главного мирового ЦФ мало что поменялось, уверены эксперты. Поэтому отступление доллара может длиться все время, пока по мировой экономике идут хорошие новости.
Российская валюта использовала сложившуюся ситуацию, как могла, считают аналитики. Так, пара USD/RUB потеряла 8 копеек и опустилась до 58.37, при этом EUR/RUB прибавила 38 копеек до 69.62. Рубль по отношению к доллару смог развить повышательный тренд.