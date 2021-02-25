Куча-мала. В Башкирии обеспокоены перегруженностью мусорного полигона в Ишимбае

Mkset продолжает мониторить ход мусорной реформы в Башкирии. Теперь мы начали изучать ситуацию вокруг мусорных полигонов и мусоросортировочных комплексов.
Судя по обращениям в соцсетях, жители Ишимбая и Ишимбайского района уже продолжительное время бьют тревогу. Еще в декабре прошлого года общественник Григорий Горовой разместил в соцсетях два видеоролика, снятых на территории Ишимбайского мусорного полигона и в его окрестностях. В частности, он наглядно показал свежие следы большегрузов, доставивших мусор на старую свалку, которая считается закрытой уже более пяти лет и должна быть рекультивирована ООО «Эко-Сити», построившим новый мусорный полигон.
Общественник снял на видео свежие кучи грязного снега и строительного мусора, только что привезенные на свалку, на которую, по его словам, грузовики могут попасть только через проходную нового мусорного полигона ООО «Эко-Сити». На кадрах съемки видно, как дождь и талые воды размывают мусор и уносят грязь и химические соединения в овраг, откуда они следуют по направлению к реке, сельхозугодиям и населенным пунктам.
Григорий Горовой пришел к выводу, что здешние методы утилизации ТКО, к которым предположительно может иметь отношение ООО «Эко-Сити», заслуживают отдельной проверки.
Отходы привозят и просто закапывают. Работников в цех сортировки привозили из Кушнаренково, платили мало, отношение к ним было скотское, люди разбежались. Никто в обработке не заинтересован. Зачем? Если население и так платит за вывоз мусора. Я знаком с ситуацией не понаслышке, работал там грузчиком, снял несколько роликов, в которых показано, что творится изнутри. Полигон не должен принимать автомобильные колёса, шифер, но берут всё подряд. Что-то брикетируется для галочки, многое идёт под бульдозер, мусор закапывают уже не просто в яму, а складируют вторым ярусом, рассказал общественник.
Очень встревожила местных жителей также новость о том, что ООО «Эко-Сити» выиграло тендер на захоронение около 700 тысяч тонн химических отходов крупного комбината.
Почему творится такой беспредел? Как, мать твою, нам тут жить-то? Умирать в отходах? выразила общее настроение комментаторов местная жительница Рамиля Ахтямова.
Добавил масла в огонь видеоролик, который недавно снял один из водителей мусоровозов, приехавший на ишимбайский полигон. Очередь мусоровозов, которую он там увидел, также заставляет заподозрить что-то неладное.
Видимо, не могут найти место для нового мусора, предположили острословы в соцсетях.
Местные жители хорошо помнят, что строительство нового мусорного полигона в Ишимбае сопровождалось рядом ключевых решений.
Во-первых, согласно заключению Государственной экологической экспертизы по проекту «Полигон ТБО г. Ишимбай», утвержденному приказом Госкомэкологии РБ от 19.04.2000 г. № 17п, была утверждена его проектная мощность. Во-вторых, в июне 2014 года было заключено концессионное соглашение № 89, которое подписали тогдашний глава Ишимбайского района Марат Гайсин и директор мусоросортировочного комплекса в Ишимбае Андрей Ярмилко. В этом документе четко оговаривалось, что полигон предназначен главным образом для приема ТКО из Ишимбая. Его поэтапное введение в строй и разумный режим эксплуатации должны были обеспечить 20-летний срок работы. В паспорте объекта обозначены его ёмкость — 677 тысяч кубометров, то есть его предполагалось пополнять ежегодно примерно 30 тысячами кубометров мусора.
Поводом для серьезного беспокойства сейчас стали изменения, которые планируется внести в приказ Минэкологии РБ от 30.12.2019 № 1198п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Башкортостан». Согласно проекту чиновники намерены загрузить Ишимбайский полигон ООО «Эко-Сити» мусором сразу из пяти муниципальных округов: из Ишимбайского района предполагается доставлять в год 31 626 тонн, из Миякинского — 9 797 тонн, из Стерлибашевского района — 6 960 тонн, из Стерлитамаксаого района — 16 700 тонн, из Стерлитамака 58 820 тонн.
По этому поводу уже высказал свое мнение блогер Владимир Кобзев.
Захотелось ребятам денег. Больших денег. Много ли заработаешь на малюсеньком полигоне и на крошечном мусоросортировочном станке, который, напомню, они каждый год торжественно открывают перед «высокими гостями» и перерезают ленточки, высказал свое мнение Владимир.
Он уточнил, что давно следит за деятельностью данного предприятия и крайне озадачен растущими аппетитами его хозяев.
Но еще больше насторожил тот факт, что их пожелания нашли поддержку у представителей органов власти.
Если внимательно проследить хронику обсуждения данной темы в соцсетях, выяснится: «артподготовка» к внесению изменений в вышеупомянутый приказ минэкологии РБ, касающийся изменений в территориальной схеме обращения с отходами, подспудно ведется давно.
Так, еще 21 января вопрос о причинах «недостачи» мусора на ишимбайском полигоне был задан в адрес регоператора «Эко-Сити» на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях Романом Насыровым. Мужчина представился экспертом ОНФ из Ишимбая и сотрудником ООО «Эко-Сити» (уточним, что в данном случае речь идет о двух разных организациях с похожими названиями — отдельно о регоператоре и отдельно о владельце ишщимбайского полигона). Представители регоператора дали вполне исчерпывающий ответ, указав веские причины сложившейся ситуации.
Во-первых, подъезды к предприятию закрыты для грузовых автомобилей (есть пояснения администрации Ишимбайского района на данную тему). Во-вторых, ишимбайский мусоросортировочный комплекс установил слишком высокий тариф на обработку отходов — 2500 рублей за тонну. Это примерно в 8 раз выше, чем в Стерлитамаке, где берут всего 300 рублей. Справедливости ради отметим, что ишимбайцы предлагали снизить цену до 1500 рублей, но даже в этом случае тарифы других комплексов оставались бы гораздо более выгодными. А ведь к этим расходам добавляются ещё затраты на доставку.
Путь составляет целых 30 км как от Стерлитамака, так и от Салавата в одну сторону, поэтому данный мусоросортировочный комплекс подходит только для Ишимбая и Ишимбайского района, вполне резонно отметили представители регоператора «Эко-Сити».
Уточним, что в городах Стерлитамаке, Салавате и Мелеузе есть свои мусоросортировочные комплексы, по мощности ничем не уступающие комплексу ООО «Эко-Сити» в Ишимбае. При этом стоимость их услуг в несколько раз дешевле. В принципе, регоператору рациональнее везти отходы из Стерлитамака, Салавата и Мелеуза на сортировку на полигон и комплекс в своих городах, а не за их пределами.
Но у минэкологии, похоже, свое мнение по этому поводу.
Мощность Ишимбайского мусоросортировочного комплекса до 200 тысяч тонн. Он имеет современное оборудование. По показателям эффективности Ишимбайский комплекс является лучшим в республике. Соответственно, целью национального проекта «Экология» является не сортировка мусора, а максимальное извлечение вторичных фракций из ТКО. Поэтому Ишимбайский комплекс и включен в территориальную схему, и потоки направлены к нему, чтобы было максимально эффективное использование данного комплекса, изложил позицию ведомства заместитель министра Нияз Фазылов.
Он также уточнил, что по согласованию с Российским экологическим оператором мусоросортировочные комплексы с невысокой эффективностью больше не будут включаться в территориальную схему обращения с ТКО.
Сейчас мы будем работать над модернизацией всех мусоросортировочных комплексов, чтобы степень извлечения вторичных фракций из ТКО на них была не менее 15 процентов. Про мусоросортировочные комплексы в городах, откуда потоки ТКО планируется направить на ишимбайский полигон, мы такого сказать не можем, уточнил замминистра экологии.
Из сказанного Ниязом Фазыловым напрашивается весьма простой вывод: приницательный блогер Владимир Кобзев, вероятнее всего, был прав, назвав ишимбайские полигон и мусоросортировочный комплекс вечным местом «перерезания ленточек». Похоже, ради того, чтобы продемонстрировать заезжим гостям это предприятие «во всей красе», власти готовы везти туда мусор не только за 30 километров, но и на гораздо большие расстояния. И даже 700 тысяч тонн химических отходов, утилизация которых, если верить последним новостям, должна скоро начаться на ишимбайских мусороперерабатывающих площадях, не утолят жажду славы и желание красивого «пиара».
Тем временем, как справедливо отметил ишимбайский общественник Григорий Горовой, буквально рядом с полигоном «Эко-Сити» находится старая свалка, на которую продолжают доставлять отходы.
И еще одно уточнение. Наибольший объем мусора, судя по проекту изменений в территориальной схеме, предполагается доставлять на ишимбайский полигон из Стерлитамака. При этом, по уточненным данным, мусоросортировочный комплекс, расположенный в Стерлитамаке, имеет проектную мощность 200 тысяч тонн мусора в год - как и в Ишимбае.
За прошлый год только из Стерлитамака было вывезено 99 тонн твёрдых коммунальных отходов, все они прошли обработку. Мощность предприятия позволяет обрабатывать весь объём ТКО, поступающий из городского округа и района, пояснила пресс-секретарь регоператора «Эко-Сити» Кристина Кузнецова, рассказывая о мусорном полигоне и мусороперерабатывающем комплексе в Стерлитамаке.
Есть мощности, есть регоператор, есть желание работать и совершенствоваться. Кстати, Региональный оператор «Эко-Сити» инициировал обращение в минэкологии республики с целью внесения изменений в территориальную схему и приведения её в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Вопрос: почему чиновникам всё это кажется неинтересным и более того — неперспективным?
Mkset все-таки надеется получить вразумительный ответ на этот вопрос. Общественное обсуждение новой терсхемы продолжится до 1 марта, своё веское слово ещё могут сказать все неравнодушные к судьбе родного края. Обещаем следить за развитием событий.