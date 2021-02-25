Куча-мала. В Башкирии обеспокоены перегруженностью мусорного полигона в Ишимбае

Отходы привозят и просто закапывают. Работников в цех сортировки привозили из Кушнаренково, платили мало, отношение к ним было скотское, люди разбежались. Никто в обработке не заинтересован. Зачем? Если население и так платит за вывоз мусора. Я знаком с ситуацией не понаслышке, работал там грузчиком, снял несколько роликов, в которых показано, что творится изнутри. Полигон не должен принимать автомобильные колёса, шифер, но берут всё подряд. Что-то брикетируется для галочки, многое идёт под бульдозер, мусор закапывают уже не просто в яму, а складируют вторым ярусом, рассказал общественник.