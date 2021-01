Жителей Башкирии будут награждать за раздельный сбор мусора пополнением карт «Алга»

В Башкирии к марту 2021 года установят первый фандомат. Это специализированный автомат по приему тары, где в обмен на мусор пользователю дается купон на скидку или небольшое вознаграждение. Об этом на брифинге телеканала БСТ сообщил первый заместитель министра экологии и природопользования Башкирии Нияз Фазылов.

По словам чиновника, лидер среди региональных операторов «Экология-Т» в настоящее время планирует установить фандоматы. В городе Уфе чиновники проводили переговоры с активными предпринимателями, которые готовы установить эти аппараты, но точных сроков пока нет. — Именно в этом направлении должна идти система раздельного сбора, потому что без мотивации, к сожалению, очень сложно сориентировать жителей. Эксперимента пока нет. Мы надеемся, что до конца марта текущего года мы установим фондамат. Это будет, скорее всего, город Октябрьский. Мы планируем и пополнение карт Алга, и получение скидок, и оплата услуг за вывоз ТКО, — отметил Нияз Фазылов.

