Жителей Башкирии будут награждать за раздельный сбор мусора пополнением карт «Алга»

— Именно в этом направлении должна идти система раздельного сбора, потому что без мотивации, к сожалению, очень сложно сориентировать жителей. Эксперимента пока нет. Мы надеемся, что до конца марта текущего года мы установим фондамат. Это будет, скорее всего, город Октябрьский. Мы планируем и пополнение карт Алга, и получение скидок, и оплата услуг за вывоз ТКО, — отметил Нияз Фазылов.