В Башкирии появится новый цементный завод

Официальная делегация Башкирии в Китайской народной республике обсудила строительство нового завода промышленной корпорации «Sinoma Group», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Китайская компания – одна из мировых лидеров в производстве оборудования и разработке инжиниринговых и проектных решений для цементной промышленности.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся строительства цементного завода в Салаватском районе. Общий объем инвестиций по проекту составит более 11 миллиардов рублей. Проектная мощность завода составит 5000 тонн клинкера в сутки. Сырье будет поставляться с Мурсалимкинского месторождения известняков. Будет создано не менее 250 рабочих мест.

В последующие дни визита делегация проведет еще несколько важных встреч и ознакомится с опытом организации и практикой работы кластеров на примере зоны «Tianfu Windows».