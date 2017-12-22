Проверено на себе: Журналист Шамиль Валеев решил стать инвестором
Вчера, 15:17ЭкономикаКонстантин Климов
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Репортаж из офиса «БКС Премьер» в Уфе.
Каждый, у кого есть хоть немного свободных денег, задумывается о том, где их хранить и как преумножить. Жизнь предлагает множество вариантов, от банковских вкладов, до покупки валюты и недвижимости, но есть ещё один способ заставить деньги работать на вас. Инвестиции в ценные бумаги пока ещё экзотика для большей части России, но растущий спрос заставил нас рассказать о брокерах и инвестиционных компаниях, а как известно - лучше учиться на собственном опыте, поэтому сегодня Шамиль Валеев становится инвестором.
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