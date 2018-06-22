ПАО «Магнит» выплатит дивиденды на 13,8 миллиарда рублей
Сегодня, 21:18Экономика
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За прошлый год сеть магазинов «Магнит» выплатит дивиденды по обыкновенным акциям на сумму 13,8 миллиарда рублей.
Решение уже одобрено акционерами сети. Об этом пишет RNS.
Дивиденды будут выплачены по обыкновенным именным акциям компании «Магнит». Их сумма составит 13 808 988 602,50 рубля. Таким образом, на одну обыкновенную акцию приходится 135 рублей 50 копеек, рассказали представители ПАО.
Остатки нераспределенной чистой прибыли руководство «Магнита» направит на развитие сети магазинов.
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