Последние 17 четырёхкомнатных квартир в ЖК «Уфимский Кремль»

Кроме удачного расположения в историческом центре города, развитой инфраструктуры и продуманных планировочных решений, неоспоримым преимуществом ЖК «Уфимский Кремль» является то, что он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены, а это значит, что увидеть жилой комплекс можно не только на бумаге, но и прогуляться по уже реализованным очередям и лично оценить качество строительства и используемые материалы.