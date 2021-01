Последние 17 четырёхкомнатных квартир в ЖК «Уфимский Кремль»

Ваша семья стала больше, и вы мечтаете о новой просторной квартире? Лучший способ решить квартирный вопрос – купить четырёхкомнатную квартиру в ЖК «Уфимский Кремль».

Отдельная спальня для родителей, уютная детская с игрушками и местом для уроков, комфортный кабинет для работы на время самоизоляции, а по вечерам можно собираться всей семьёй на ужин в просторной кухне-гостиной. И сейчас для этого самое подходящее время. Эксклюзивное предложение для покупателей четырёхкомнатных квартир в ЖК «Уфимский Кремль» литер № 22. Вы получаете возможность приобрести парковочное место с выгодой до 175 000 руб! Приобретая собственное парковочное место, вы не только обезопасите свой автомобиль, но и сэкономите свои силы и время для общения с близкими! Расположение в самом сердце делового центра сделает вашу жизнь комфортной. Вам не придётся часами стоять в пробках, чтобы доехать до работы или отвезти ребёнка в сад. Лучшие детские сады, школы и ВУЗы, государственные учреждения, деловые и торгово-развлекательные центры, театры, музеи, исторические достопримечательности, парки и скверы – всё это находится в непосредственной близости от ЖК «Уфимский Кремль». Богата и внутренняя инфраструктура комплекса. Прямо на территории ЖК располагаются магазины, школа английского языка, детский центр «Клумба» и планируется открытие многофункционального комплекса KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR. Для маленьких жильцов ЖК «Уфимский Кремль» реализованы 6 детских площадок, в том числе и уникальная тематическая игровая зона «Маленький архитектор». Кроме удачного расположения в историческом центре города, развитой инфраструктуры и продуманных планировочных решений, неоспоримым преимуществом ЖК «Уфимский Кремль» является то, что он находится на завершающей стадии строительства. 7 домов уже сданы и заселены, а это значит, что увидеть жилой комплекс можно не только на бумаге, но и прогуляться по уже реализованным очередям и лично оценить качество строительства и используемые материалы. Торопитесь исполнить мечту о просторной квартире, ведь осталось всего 17 квартир (по данным на 22.01.2021 - прим.)! Подробную информацию вы можете узнать на сайте и в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50 лет Октября, 15/1. Задать все уточняющие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111. ГК «Первый Трест» входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор».

