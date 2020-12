Рекомендации ЦБ по микрозаймам

Современные микрофинансовые организации предлагают оформить займы через интернет. Это удобный инструмент кредитования, особенно в условиях пандемии. Чтобы получить заемные средства, достаточно иметь стабильный интернет, паспорт гражданина РФ и именную карточку банка.

Но Центробанк рекомендует не торопиться с оформлением микрокредита. Легкомысленные люди часто попадают в тяжелую финансовую ситуацию, взяв даже небольшую сумму. Пять главных рекомендаций Центробанка Пять советов, которые дают эксперты ЦБ: Выбирайте лицензированную МФО. Перед оформлением займа обязательно узнайте, входит ли кредитор в реестр Центробанка. Внимательно читайте условия кредитного договора. Уделите внимание каждому пункту. Помните о своих правах. Если кредитор нарушает их, вы вправе обратиться в полицию, суд, Роспотребнадзор или написать заявление регулятору. Учитывайте риски заемщика. В частности, не попадайте в руки мошенников, выплачивайте вовремя микрокредит, чтобы не начислялись штрафы. Помните об обязанностях МФО. Они прописываются в кредитном договоре. Вы должны знать не только то, что вам положено делать, но и то, какие обязанности есть у кредитора. Где найти каталог микрофинансовых компаний? На рынке микрофинансирования работают около 1,5 тысяч кредиторов, из которых 40 процентов выдают займы онлайн. Как выбрать? Рекомендуем обратить внимание на готовый каталог МФО https://banki-kredity.ru/mfo. Здесь собраны полные сведения о каждой микрокредитной компании. В частности, указаны контактные данные, юридический адрес, условия кредитования, а также ссылка на реестр ЦБ РФ для проверки лицензии МФО. Меры предосторожности Практика показывает, что проблемы возникают только у неответственных заемщиков. Чтобы избежать трудностей, рекомендуем быть максимально осторожными: проверить наличие лицензии у микрофинансовой организации;

проверить корректность адреса;

внимательно ознакомиться с договором займа, уделив внимание всем пунктам;

проверить дату перечисления денежных средств на карточку;

не оплачивать комиссию за перевод, если таковая предлагается. Советуем чаще посещать портал banki-kredity.ru. Эксперты постоянно изучают рынок микрофинансирования. Компании, утратившие лицензию, обязательно отмечаются в каталоге специальной надписью. А кредиторы, получившие лицензию, напротив, входят в перечень.

