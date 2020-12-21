Рекомендации ЦБ по микрозаймам

Рекомендации ЦБ по микрозаймам

Вчера, 16:07ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Современные микрофинансовые организации предлагают оформить займы через интернет. Это удобный инструмент кредитования, особенно в условиях пандемии. Чтобы получить заемные средства, достаточно иметь стабильный интернет, паспорт гражданина РФ и именную карточку банка.

Но Центробанк рекомендует не торопиться с оформлением микрокредита. Легкомысленные люди часто попадают в тяжелую финансовую ситуацию, взяв даже небольшую сумму.

Пять главных рекомендаций Центробанка

Пять советов, которые дают эксперты ЦБ:

  1. Выбирайте лицензированную МФО. Перед оформлением займа обязательно узнайте, входит ли кредитор в реестр Центробанка.
  2. Внимательно читайте условия кредитного договора. Уделите внимание каждому пункту.
  3. Помните о своих правах. Если кредитор нарушает их, вы вправе обратиться в полицию, суд, Роспотребнадзор или написать заявление регулятору.
  4. Учитывайте риски заемщика. В частности, не попадайте в руки мошенников, выплачивайте вовремя микрокредит, чтобы не начислялись штрафы.
  5. Помните об обязанностях МФО. Они прописываются в кредитном договоре. Вы должны знать не только то, что вам положено делать, но и то, какие обязанности есть у кредитора.

Где найти каталог микрофинансовых компаний?

На рынке микрофинансирования работают около 1,5 тысяч кредиторов, из которых 40 процентов выдают займы онлайн. Как выбрать? Рекомендуем обратить внимание на готовый каталог МФО https://banki-kredity.ru/mfo. Здесь собраны полные сведения о каждой микрокредитной компании. В частности, указаны контактные данные, юридический адрес, условия кредитования, а также ссылка на реестр ЦБ РФ для проверки лицензии МФО.

Меры предосторожности

Практика показывает, что проблемы возникают только у неответственных заемщиков. Чтобы избежать трудностей, рекомендуем быть максимально осторожными:

  • проверить наличие лицензии у микрофинансовой организации;
  • проверить корректность адреса;
  • внимательно ознакомиться с договором займа, уделив внимание всем пунктам;
  • проверить дату перечисления денежных средств на карточку;
  • не оплачивать комиссию за перевод, если таковая предлагается.

Советуем чаще посещать портал banki-kredity.ru. Эксперты постоянно изучают рынок микрофинансирования. Компании, утратившие лицензию, обязательно отмечаются в каталоге специальной надписью. А кредиторы, получившие лицензию, напротив, входят в перечень.

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