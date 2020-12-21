Рекомендации ЦБ по микрозаймам

Где найти каталог микрофинансовых компаний?

На рынке микрофинансирования работают около 1,5 тысяч кредиторов, из которых 40 процентов выдают займы онлайн. Как выбрать? Рекомендуем обратить внимание на готовый каталог МФО https://banki-kredity.ru/mfo. Здесь собраны полные сведения о каждой микрокредитной компании. В частности, указаны контактные данные, юридический адрес, условия кредитования, а также ссылка на реестр ЦБ РФ для проверки лицензии МФО.